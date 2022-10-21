Ultra ince modeller podyumlara geri döndü

Son dönemde moda haftalarında boy gösteren modellerin 'ulta zayıf' bedenleri bazı kesimlerde endişe uyandırdı



Son yıllarda podyumlarda büyük bir değişim yaşandı. ‘Vücut olumlama’ akımının bir yansıması olarak podyumlarda artık yalnızca aşırı zayıf ve uzun modeller yürümüyordu. Her beden ve etnik kökenden modeller defilelerde boy göstermeye başlamıştı.

Daily Mail’e konuşan eski bir moda editörü Liz Jones ise bu değişimin büyük bir yalan olduğu kanaatinde. İngiliz asıllı editör, son dönemde podyuma çıkan modellerin “toplama kampından çıkmış gibi” göründüğünü ve kemiklerinin sayıldığını belirtti.

Jones, özellikle bu yıl podyumda boy gösteren modellerin son 10 yılda podyumda yürüyen en ‘ince’ bedenlere sahip kadınlar olduğunu öne sürdü.

Milano Moda Haftası’nda sunulan koleksiyonları izleyen editör, karşılaştığı görüntüler karşısında şok olduğunu ve kadınların nasıl görünmesi gerektiğine dair çok yanlış bir imajın yaratıldığını belirtiyor.

Editör, ‘ultra zayıf’ kadınların sağlıklı bir görüntü sunduğu algısının güçlenmesinden korktuğunu söyledi.

Tasarımcıların bu tip bedenleri tüm dünyanın izlediği defilelere çıkarak umursamaz davrandığını belirtiliyor. Elbette bazı kadınların bu bedenlerde doğmuş olduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli.

Hayatı boyunca zayıf olan ve kilo almayan kadınlar olduğu kadar, toplumsal normlara uymak ve güzel görünmek için zayıflamaya çalışan bir kesim de bulunuyor. Podyuma çıkan Kendall Jenner, Bella Hadid veya Irina Shayk gibi ünlü modellere özenen pek çok kadın, güzelliğin zayıf bir bedenden geçtiğine inanıyor.

