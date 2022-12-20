Ülkede yeni bir salgın paniği

Corona virüsüne benzer semptomları olan yeni bir hastalık, ülkenin dört bir yanından insanların virüsten şikayet etmesiyle İngiltere'yi kasıp kavurmaya başladı

“Covid-19’a yakalanmış gibi hissettiren” bir kış virüsü, corona virüsü testi yaptıran ve negatif sonuç alan insanları şaşırtıyor.

Daily Star’ın haberine göre, söz konusu yeni virüsle ilgili bildirilen rahatsız edici semptomlar arasında öksürük, halsizlik, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı yer alıyor.





Sosyal medyada ise Covid-19’a yakalandığını düşünüp testleri pozitif sonuç vermeyince şaşırdıklarını paylaşan birçok kişi bulunuyor.

Pop yıldızı Lily Allen da, “gizemli virüs” yüzünden kötü hissettiğini söyleyen isimler arasında yer aldı.

“AŞILARINIZI DÜZENLİ OLUN”

Konuyla ilgili olarak Liverpool Yerel Sağlık Komitesi Sekreteri Dr. Rob Barnett, Liverpool Echo’ya, “Yılın bu zamanında soğuk algınlığı ve diğer kış hastalıklarında her zaman bir artış görüyoruz, ancak çoğu insan tedavi olmaksızın kendiliğinden iyileşir.”

“Semptomlarınızl evde nasıl baş edeceğiniz konusunda tavsiyeye ihtiyacınız varsa, eczacınızla konuşabilirsiniz.”

“Semptomlarınız kötüleşirse ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, doğru bakımı alabilmek için bir sağlık uzmanına başvurabilirsiniz.”

“Covid-19 aşılarınızı düzenli olarak olmanız önemlidir ve bu kış sağlıklı kalmanıza yardımcı olması için grip aşınızı da mümkün olan en kısa süre içerisinde olabilirsiniz.” dedi.