Ukrayna’ya 2’inci dalga füze saldırısı başladı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna, ikinci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu. Başkent Kiev dahil birçok kentte aynı anda patlama seslerinin geldiği aktarıldı

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla işgale dönüştü. Sabah saatlerinde Putin’in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna’ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı, Ukrayna’ya ikinci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu. Zelenskiy’in ofisinden yapılan açıklamada, birçok kentte aynı anda büyük patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Zelenskiy’in danışmanı, Ukrayna’nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

KİEV’DEKİ İDARİ BİNALARA SALDIRI TEHLİKESİ

Ukraynalı yetkili, Rus kuvvetlerin havadan indirme yapıp Kiev’deki idare binalarına girmeye çalışabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının Rusya-Ukrayna sınırındaki tüm birimleri terk ettiğini açıkladı.

Rus birliklerinin, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurduğu belirtildi. Ukrayna polisi ve acil durum hizmetleri, Ukrayna ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğünü ve beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters, başkent Kiev’deki Ukrayna Savunma Bakanlığı yakınlarından dumanlar yükseldiğini duyurdu. Reuters, Kiev’de patlama seslerinin duyulduğuna dair görgü tanıklarının ifadeleri olduğunu açıkladı. Kiev bölgesindeki Brovary kentinden de askeri noktaların vurulması sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldiği aktarıldı.

30’DAN FAZLA HAVA SALDIRISI

Ukrayna’nın güneyindeki Odessa bölgesinin bölgesel yetkililer yaptığı açıklamada, füze saldırısında 18 kişinin öldüğünü söyledi. Odessa kentindeki askeri bir depoya Rus roketinin düşme anları güvenlik kamerasına kaydedildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın Brovary kasabasında en az 6 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yerel saatle 11.00 itibarıyla Cruise füzeleri de dahil olmak üzere 30’dan fazla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Harkov’da füzeler sivillerin yaşadığı binaları hedef aldı.

Ukrayna Acil Durum yetkilileri Harkov yakınlarındaki Chuhuiv kentinde bombardıman sonucu bir sivil yerleşim yerindeki apartmanda yangın çıktığını ve sivil kayıpların olduğunu belirtti. Açıklamada bu sabah yerel saatle 08.00 civarlarında sivil yerleşim yerindeki bir apartmanda bombardıman sebebiyle yangın çıktığını, binanın zarar gördüğü ve sivil kayıpların olduğu ifade edildi. Olay yerine giden ekipler binadan 15 kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rus helikopterlerinin Kiev’in yakınındaki Gostomel askeri hava alanına saldırdığını ve Ukrayna’nın üç helikopteri düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna sınır yetkilileri ayrıca Rus ordusunun Ukrayna’nın Kiev bölgesiyle Belarus sınırındaki Zhytomyr bölgesine girmeye çalıştığını ve Rusya’nın Grad roketatar sistemlerini kullandığını açıkladı.

Kiev yönetimi ise saldırmayacağını ve sadece kendisini savunacağını açıklarken Ukraynalılar, büyük panik içinde marketlere, eczanelere, bankalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

40’TAN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Kiev’deki yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe sabahı askeri operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra başlatılan ilk dalganın, Ukrayna’nın birçok kentindeki askeri komuta merkezlerini ve diğer binaları hedef aldığını açıkladı.

Reuters'ın duyurduğu, Ukrayna'dan yapılan resmi açıklamada ise, en az 8 kişinin Rusya'nın bombardımanı nedeniyle hayatını kaybettiği, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

UKRAYNA: 50 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna ordusu dört Rus tankının ülkenin doğusundaki Kharkiv kenti yakınında yol üzerinde imha edildiğini, Luhansk bölgesi yakınında 50 Rus askerinin öldürüldüğünü ve üç Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna sınır güvenliği ise Kherson bölgesinde üç muhafızlarının öldürüldüğünü ve bazı yaralılar olduğunu aktardı.

ÜLKENİN GÜNEYDOĞUSUNDA DA PATLAMA SESLERİ

Reuters'a konuşan tanıklardan biri, ülkenin güneydoğusundaki kıyı kenti Mariupol'de güçlü patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. RIA ajansının haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar iki kasabayı ele geçirdiklerini açıkladılar.

Ukrayna sınır gücü, kuzeydeki karakollarının hem Rus hem de Belarus güçlerinin saldırısına uğradığını söyledi. CNN, yerel saatle 06.48'de Belarus üzerinden Ukrayna'ya silahlı güçlerin ve tankların girdiğini duyurdu.

RUS TANKLARI LUHANSK SINIRINI GEÇTİ

Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden de sınırı geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Rus tankları sıra halinde Krasna, Talivka, Milove ve Horodysche'den girdi. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Sınır birlikleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri savunmaya devam ediyor” denildi.

SINIR ASKERLERİ ARASINDA YARALILAR VAR

Ukrayna hükümet sözcüsü, Rusya'nın Kiev'e sadece 120 mil uzaklıktaki Belarus sınırını da işgal ettiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Ukrayna devlet sınırı Rusya ve Belarus birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Sınır birliklerine, sınır devriyelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, sınırdaki Ukrayna güçleri arasında yaralanmalara ilişkin bilgi aldıklarını da vurguladı.

Rusya'nın nüfuslu bölgelerden kaçındığı ve yalnızca askeri hedeflere saldırdığı konusunda ısrar etmesine rağmen, CNN'in bildirdiğine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı yüzlerce sivil kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de saldırıların başladığı belirtildi. Bölgeden gelen görüntüler, Kiev'in göbeğine düşen füzeyi de gözler önüne serdi. Halkın panik içinde olduğu ve kentten kaçışların başladığı aktarıldı.

RUSYA’DAN UKRAYNA’YA SUÇLAMA

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Rusya birlikleri tarafından sivillere saldırdığı yönünde görüntü ve materyaller hazırladığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Suriye'de faaliyet gösteren beyaz kasklılar tarafından uygulanan yöntemlerin benzeri, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından provokasyon amaçlı olarak uygulanmaya başlanıyor” dedi.

Konaşenkov, Ukrayna istihbaratını bu yöntemle dünyaya Rusya’nın kitlesel ölümlere neden olduğu yalanını duyurmak istemekle suçladı. Ukrayna ordusu tarafından Donbass'ta yaşayan sivil halka saldırılar gerçekleştirildiğini öne süren Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından Donbass'a bombalı saldırılar devam ediyor. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin sivil nüfusu arasında kayıplar var” diye konuştu.

Twitter'daki doğrulanmayan raporlara göre, Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'deki Odessa limanına, yerel saatle sabah 6'dan kısa bir süre önce büyük çıkarma gemileri ve helikopterler dahil olmak üzere, denizden de giriş yapıldı. Ancak bu iddialar da daha sonra yalanlandı.