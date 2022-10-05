banner875
banner815
53 0
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
7 0
 
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
17 0
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
13 0
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
22 0
Mağusa’da gece sessizliği
Mağusa’da gece sessizliği
57 0
22 0
banner878

Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 euro yardım yapılacak

banner476

Fransa'da devletin Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayan ailelere 150 euro (yaklaşık 2 bin 760 lira) yardımda bulunacağı belirtildi

banner825
Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 euro yardım yapılacak

 

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 euro (yaklaşık 2 bin 760 lira) maddi yardımda bulunacak" dedi.

Klein, bu yardımın savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.

Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 euro yardım yapılacak - 1

Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 euro yardım yapılacak.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.