Fransa'da devletin Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayan ailelere 150 euro (yaklaşık 2 bin 760 lira) yardımda bulunacağı belirtildi

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 euro (yaklaşık 2 bin 760 lira) maddi yardımda bulunacak" dedi.



Klein, bu yardımın savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.

Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 euro yardım yapılacak.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.