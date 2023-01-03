Ukrayna’dan Rusya’ya ağır darbe

Ukrayna'nın Donetsk’te Rus güçlerini hedef alan füze saldırısında 400’e yakın Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
Ukrayna basını, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir binanın hedef alındığını aktardı. Saldırıda yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğü, 300 kişinin de yaralandığı öne sürüldü ancak rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
Donetsk’in işgal altındaki bölgelerinde Rusya’nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov, “Yılbaşından hemen sonra meslek okuluna ABD'nin verdiği HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu” dedi.
Rus Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın füze saldırıları sonucu 63 askerin öldüğünü açıkladı.
Son günlerde Ukrayna'nın ayrılıkçı güçlerin de bulunduğu doğu bölgelerinde çatışmalar giderek şiddetleniyor. Rusya, başkent Kiev ve ülkenin çeşitli bölgelerine füze saldırılarını da artırdı. Füze saldırılarında kritik altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk bölgesinde yer alan Makiyivka kenti yakınlarındaki Rus askerlerinin bulunduğu binayı, altı HIMARS füzesiyle vurduğunu duyurdu. Saldırıda 63 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Ukrayna tarafı ise saldırıda 400 Rus askerinin öldüğünü iddia etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Makiyivka yerleşim birimi yakınlarında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlandığı noktalardan birine saldırdığını belirten Konaşenkov, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden atılan 6 füzeden 2'sinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ifade etti.
Konaşenkov, "Tahrip gücü yüksek 4 roket başlığının patlaması sonucu geçici konuşlanma noktasının bir bölümünde 63 Rus askeri öldü" ifadesini kullandı.
Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da operasyonlara devam ettiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı saldırılar sonucunda Donetsk bölgesindeki Markovo ve Kramatorsk'ta, Harkiv bölgesinde de Novoosinovo yerleşim biriminde 70'ten fazla Ukrayna ordusuna çalışan yabancı paralı savaşçının öldüğünü, 100'den fazlasının ise yaralandığını aktardı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği Makeyevka şehrinde kışla olarak kullanılan bir merkeze yapılan saldırı sonucu yaklaşık 400 Rus askerin öldüğü iddia edildi.
Ancak, Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.
Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu" diye konuştu.
Diğer taraftan, Rus yönetimi yılbaşı gecesi Makiyivka'yaen az 25 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra ise Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başlamıştı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti.
HIMARS FÜZE SİSTEMİ HAKKINDA
Amerikan Kara Kuvvetlerinin dolaylı atış gücünün en kritik parçalarından HIMARS roket sistemleri, 1970’lerde geliştirilmiş paletli askeri araçlara takılan M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi'nin modernize edilmiş versiyonu olarak Lockheed Martin tarafından üretiliyor.
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