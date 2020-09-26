Ukrayna’da askeri uçak düştü: 22 ölü!

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.
Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu ve kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ÇAVUŞOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan uçak kazası sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Çavuşoğlu, “Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. DHA