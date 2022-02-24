banner762
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
10 0
“Sağlığımız iki dudak arasında”
“Sağlığımız iki dudak arasında”
43 0
 
Bu ürüne dikkat!
Bu ürüne dikkat!
65 0
Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi
Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi
57 0
İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide
İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide
18 0
Mağusa’da insan sağlığı tehlikede
Mağusa’da insan sağlığı tehlikede
38 0
Tarihi surlar çöktü
Tarihi surlar çöktü
42 0
banner797

Ukrayna savaş uçağı Kiev'de düşürüldü

banner476

banner714
Ukrayna savaş uçağı Kiev'de düşürüldü

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin ve tanklarının başkent Kiev'in güneyine girdiğini öne sürerken, Kiev’de düşen bir Ukrayna savaş uçağının da fotoğrafı yayınlandı.

Reuters haber ajansı, Ukrayna'daki kurtarma ekiplerinin Kiev bölgesinde düşen Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağının enkazının fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna polisi ve acil durum hizmetleri, daha önce Ukrayna ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğünü ve beş kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ukrayna sınır birliği de, Rus güçlerinin Kiev'de hükümete ait noktalara saldırılar düzenlediğini savundu. Sosyal medyada Rus helikopterlerinin Kiev merkezine yakın Gostomel bölgesinde uçtuğuna dair görüntüler yayınlandı. Rus birliklerin bölgede bir havalimanının kontrolünü ele geçirdiği de iddia edildi.

Haberlerde, Rus Mi-8 ve Ka-52 helikopterlerinin havalimanına saldırdığı belirtildi. Reuters, başkent Kiev'deki Ukrayna Savunma Bakanlığı yakınlarından dumanlar yükseldiğini, Kiev'de patlama seslerinin duyulduğuna dair görgü tanıklarının ifadeleri olduğunu aktardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.