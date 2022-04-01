Ukrayna-Rusya savaşında şok gelişme

Rusya’nın Ukrayna işgali 37. güne girerken Ukrayna ordusunun Rusya topraklarını vurduğu bildirildi. Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları sürdürmesi, savaşta tansiyonu daha da yükseltebilir.

Rusya-Ukrayna savaşında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya’da Belgorod şehri valisi Viyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Gladkov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Belgorod şehrindeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Vali Gladkov, çıkan yangında 2 depo çalışanının yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, “Alçak uçuş yaparak Rusya sahasına giren Ukrayna ordusuna ait 2 helikopter tarafından yakıt deposuna saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı en kısa sürede yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaşları tehdit eden bir durum yok” ifadelerini kullandı.







KREMLİN: BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE ZARAR VERDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, saldırının barış görüşmelerine zarar verdiği ve bu koşullarda görüşmelerin sürmesinin zor olduğu belirtildi. Açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin'in olayla ilgili bilgilendirildiği ve petrol sevkiyatının sürmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Belgorod bölgesindeki patlama uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Alevlerin yükseldiği yakıt deposunun sahibi Rosneft firmasından yapılan açıklamada ise, “Bölgede çalışanların tahliyesi yapıldı. Rosneft başkan yardımcısı olay yerinde. Acil Durumlar Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri ile irtibat halindeyiz” dendi. Kentte kısa bir süre önce de Rus ordusuna ait mühimmat deposu patlamış, 4 kişi yaralanmıştı.

RUSYA’NIN AÇIKLADIĞI İLK SALDIRI

Böylece Rusya’nın şubat sonunda Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna’nın Rus topraklarına hava saldırısı düzenlediği ilk defa Rusya tarafından dile getirilmiş oldu. Ukraynalı yetkililer, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bir gün sonra Rusya'nın sınıra yakın Rostov bölgesindeki Millerovo hava üssüne Ukrayna kuvvetleri tarafından saldırı düzenlendiğini öne sürmüştü.

İnternet üzerinden yayımlanan görüntüler, alçak irtifadan birkaç füze ateşlendiğini ve ardından da bir patlama olduğunu gösteriyor. Reuters henüz bu görüntüleri doğrulayamadı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı henüz sorulara yanıt vermedi.