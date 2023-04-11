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Ukrayna Parlamentosu: "Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleyin"

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Ukrayna Parlamentosu: "Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleyin"
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Ukrayna Parlamentosu, NATO üyesi ülkelere "Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleyin" çağrısı yaptı.

Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, sosyal medya hesabından, Parlamentonun NATO’ya hitaben hazırladığı mesajı paylaştı.

Mesajda, Parlamentonun NATO üyesi devletleri, NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 2008 Bükreş zirvesinde Ukrayna’nın üyeliğine ilişkin alınan kararları uygulama çağrısı yapıldı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleme çağrısı yapılan mesajda, "NATO Parlamenterler Asamblesi'nin Lüksemburg’daki bahar oturumunda ve temmuzda yapılacak Vilnius Zirvesinde Ukrayna’nın ittifak üyeliğine yaklaşımını desteklemek için ortak belgelerin kabul edilmesini kolaylaştırmak üzere ülkelerden hükümetleriyle temasa geçmelerini rica ediyoruz.” denildi.

Ukrayna iktidar partisi Sluga Naroda’nın Başkanı Yelena Şulyak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vilnius Zirvesi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in katılımıyla liderler düzeyinde Ukrayna-NATO komisyon toplantısının yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

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