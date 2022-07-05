Ukrayna'nın yeniden inşaası için 750 milyar Dolar gerek

Rusya'nın saldırıları 132. gününde sürerken, Ukrayna'da binden fazla okul, yüzlerce hastane ve binlerce kilometrelik yol kullanılamaz hale geldi. 14 milyon kişinin yerinden edildiği Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 750 milyar dolarlık bir kurtarma planıyla Rusya’nın yerle bir ettiği ülkesinin yeniden inşasının tüm demokratik dünyanın ortak görevi olduğunu söyledi.

Birçok üst düzey Ukraynalı politikacının katıldığı İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen üst düzey bir konferansta video bağlantısıyla konuşan Zelenski, Rusya'nın ülkesine verdiği fiziksel ve manevi zararı anlattı.

Ukrayna Ulusal Toparlanma konseyi tarafından yönetilen toparlanma sürecinin, ülkesinin Avrupa ile olan bağlarını derinleştirmesine izin vereceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise Ukrayna'nın doğrudan altyapı kayıplarının 100 milyar doları aştığını belirtti.

200'DEN FAZLA HASTANE YOK OLDU

Shmyhal, ayrıca Ukrayna’daki bin 200'den fazla eğitim kurumu, 200 hastane ve binlerce kilometre gaz boru hattı, su ve elektrik şebekesi, yol ve demiryolunun yok edildiğini veya hasar gördüğünü açıkladı.

ÜÇ TOPARLANMA AŞAMASI OLACAK

Ukrayna Başbakanı, vatandaşların, yıkım olaylarını belgeleyen açık bir hükümet e-haritasına 200 binden fazla kayıt açtığını bildirerek, üçte biri özel sektörden, bir kısmı Rusya’dan gelen tazminatlardan gelecek olan 750 milyar dolardan fazla yatırım gerektirebilecek üç toparlanma aşaması olacağını söyledi.

Shmyhal, “Rus yetkililer bu kanlı savaşı başlattı ve bu büyük yıkıma neden oldu. Bundan sorumlu tutulmalı” dedi.

Diğer taraftan Shymal, ilk aşamanın su kaynaklarının ve köprülerin restorasyonu gibi acil insani yardımla başlayan bir uygulama planı olacağını aktardı.

Buna göre okulların, hastanelerin ve konutların yeniden inşası yoluyla ülkede düzen 2023'ten 2025'e kadar orta vadeli bir plan ile yeniden sağlanacak. Sovyet dönemini geride bırakan bir Ukrayna yeşil dijital ekonomisi için ise 2026'dan 2032'ye kadar uzun vadeli bir modernizasyon uygulaması yapılacak.

Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, konferansta gelecekteki manevi yeniden yapılanmanın maddi yeniden yapılanma kadar önemli olacağını söyledi.

TOPLAM 14 MİLYON KİŞİ ÜLKE İÇİ VE DIŞINDA YERİNDEN EDİLDİ

Ukrayna'da şu anda 8 milyon ülke içinde yerinden edildi.Çoğu çocuk olan 6 milyon kişi ise yurtdışına zorunlu olarak göç etti.