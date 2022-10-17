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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 'kamikaze drone'larla saldırı

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Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtildi

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 'kamikaze drone'larla saldırı
 
 
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtildi.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

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