Ukrayna Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladığı duyuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlığında askeri üst düzey yetkililerin katıldığı Başkomutanlık Karargahı Toplantısı yapıldı.

Toplantıya video konferansla katılan Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, cephe hattındaki durum ve Kursk bölgesindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Sırskiy, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna bağlı askeri komutanlık merkezinin kurulduğunu belirterek, "Kanun ve düzeni korumak, kontrol edilen bölgelerdeki halkın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için bir askeri komutanlık merkezi kuruldu ve başına Tümgeneral Eduard Moskalev atandı" dedi.

"Genel olarak durum kontrol altında"

Günün başından bu yana Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinin farklı noktalarında 500 metreden 1,5 kilometreye kadar ilerlediğini anlatan Sırskiy, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü ve saldırı eylemlerini sürdürmektedir. Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana birliklerimiz düşman savunmasında 35 kilometre ilerledi. 1150 kilometrekarelik toprak ve 82 yerleşim birimi kontrol altına alındı. Genel olarak durum kontrol altında."

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı’nın “Hoçu jit” (Yaşamak istiyorum) Projesi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda da 14 Ağustos'ta Kursk bölgesinde 100’den fazla Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Kanaldan paylaşılan görüntülerde esir düştüğü belirtilen Rus askerlerinin yerde yattığı görüldü.