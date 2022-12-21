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Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu

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Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik altyapılara ve enerji tesislerine yönelik yoğun saldırıları devam ederken, savaş hayvanları da vurdu. Ülkede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle başkent Kiev'deki hayvanat bahçesinde hayvanların ısınabilmesi için odun sobaları kuruldu.

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Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle enerji altyapısının ağır hasar gördüğü Ukrayna'da, diğer şehirler gibi Kiev'de de acil veya planlı elektrik kesintileri devam ediyor.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 2

Kent merkezindeki Kiev Hayvanat Bahçesi'nin yöneticileri, kışın soğuk havalarda elektrik kesintisi yaşandığında hayvanların ısınması için odun sobaları kurmaya başladı.



Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 3

Her gün birçok kişinin ziyaret ettiği Kiev Hayvanat Bahçesi'nde kurulan büyük odun sobaları ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 4

SAVAŞ BİZİ 18. YÜZYILA SÜRÜKLEDİ

Kiev Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Kiril Trantin, 1909'de açılan hayvanat bahçesindeki binlerce hayvanın ısınması için ürettikleri çözümü anlattı.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 5

7 yıldır yöneticiliğini yaptığı hayvanat bahçesinin, Ukrayna'daki en büyük hayvanat bahçesi olduğunu dile getiren Trantin, saldırılar nedeniyle başkentte ciddi elektrik sorunu yaşandığını ve soğuk havalarda hayvanlar için sıcak ortam oluşturulmasının kritik önem taşıdığını belirtti.



Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 6

Elektrik kesintilerinin uzun sürmesi durumunda ısıtma sistemlerinde de sorunların yaşandığını ifade eden Trantin, "Bazı hayvanlar ısınmadan yaşayamaz. Bu yüzden de hayvanat bahçesinin en kritik noktalarında sıcak ortamın oluşması için odun sobaları kurduk" dedi.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 7

Elektrik kesildiğinde jeneratör yardımıyla hayvanat bahçesini aydınlatmaya ve ısıtmaya çalıştıklarını kaydeden Trantin, uzun süre elektrik kesintisi yaşandığında odun sobalarını yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 8

Trantin, kış döneminde hayvanların sağlığı için mevcut şartlarda en uygun çözümün odun sobaları olduğunu belirterek "Bu sobalar odunla yakılıyor. Odunu satın alıyoruz. Sıcak ortama en çok ihtiyaç duyan hayvanlar için bu çok önemli" diye konuştu.



Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 9

Hayvanat bahçesinde 200 türden 4 bine yakın hayvanın bulunduğunu kaydeden Trantin, ayrıca çatışmaların yaşandığı cephe hattında bulunan şehirlerdeki hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanları da kurtarmak amacıyla Kiev'e getirdikleri bilgisini paylaştı.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 10

Kurdukları odun sobalarının dünya genelinde yıllar öncesinde kullanıldığına işaret eden Trantin, "Benzer sistemler 18. yüzyılda kullanılıyordu. Bu savaş bizi 18. yüzyıla sürükledİ" dedi.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 11

SAVAŞ BAŞLADIĞINDA HAYVANLARLA BİRLİKTE YAŞADIK

Kiril Trantin, savaşın ilk günlerinde Rus ordusu Kiev bölgesinde bulunduğu zaman, çalışanlarıyla hayvanat bahçesine geldiğini ve hayvanları korumak amacıyla burada haftalarca yaşadıklarını dile getirdi.



Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 12

Trantin, sözlerini, "50 kişilik personelimizle gece gündüz burada kalıyorduk. Hayvanlar için stokta yemek vardı. İki ayrı grubumuz sürekli görevdeydi. Bir ekip marketlerden insanlar için yemek getiriyordu, diğeri ise hayvanlarla ilgileniyordu. Bu şekilde hayatta kalabildik. Şimdi de kış için hazırız" diye tamamladı.


Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 13
Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 14

Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 15
Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 16
Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 17

Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 18
Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 19
Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 20

Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 21
Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası - 22
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