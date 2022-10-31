Ukrayna'daki kentlere füze saldırısı

Rusya, Kırım köprüsüne zarar veren patlamadan Kiev'i sorumlu tutmasının ardından son haftalarda Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını artırdı. Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın 40 seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer bazı kentlere füze saldırısı düzenlediği bildirildi.



Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı." ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor.Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

Diğer taraftan, iki hafta önce Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin kuzey Kiev'deki enerji altyapısına saldırdığını açıklamıştı.

Rusya, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki 5 bölgeyi ilhak etti.

KIRIM KÖPRÜSÜ SALDIRISI

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti.



Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı.

Şubat ayında başlayan savaşın ilk dönemlerinde Kiev çatışmalara ve füze saldırılarına sahne olsa da son haftalarda kentte sessizlik hakimdi.

18 Ekim'de Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko de bir enerji tesisine üç Rus saldırısı olduğunu ve saldırının "kritik altyapı" üzerinde olduğunu bildirmişti. Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtilmişti.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.