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Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü

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Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı açıklandı. Bununla birlikte, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 28 bin 500 asker, 203 uçak, 167 helikopter ve 1254 tankını kaybettiğini bildirdi

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Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

RUS ORDUSU 28 BİN 500 ASKER KAYBETTİ

Diğer taraftan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 28 bin 500 asker, 203 uçak, 167 helikopter ve 1254 tankını kaybettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 2 milyonu aşkın Ukraynalı AB ülkelerine gitti. 

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 2 milyonu aşkın Ukraynalı AB ülkelerine gitti. 

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 28 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 203 uçak, 167 helikopter, 1254 tank, 3 bin 63 zırhlı araç, 595 top, 199 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

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