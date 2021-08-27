Ukrayna'da 8 bin kişilik toplu mezar bulundu

CESET SAYISI ARTABİLİR

Mezarlık alanında çalışan tarihçilerden biri olan Aleksander Babich, Facebook'ta yaptığı açıklamada sitenin bazı bölümlerinde kazılar tamamlanmadığı için halihazırda bulunandan daha fazla ceset bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yakınlardaki bir askeri birliğe ait başka mezarların da olabileceğini sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Ukraynalı tarihçiler, 1930'larda Joseph Stalin'in şiddetli baskısı sırasında yüz binlerce insanın öldürüldüğünü belirterek, Odessa'da ve Ukrayna'nın başka yerlerinde başka toplu mezarların bulunduğunu açıkladı.