Ukrayna'da 8 bin kişilik toplu mezar bulundu

Keşfedilen 29 mezarda 5 bin ile 8 bin kişinin kalıntıları bulundu. Ukraynalı tarihçiler, Joseph Stalin'in Sovyetler Birliği liderliği sırasında yüz binlerce kişinin öldüğüne inandıklarını belirterek, kalıntıları bulunan kurbanların kimliklerini tespit etmenin imkansız olduğunu söyledi.
Araştırmacılar, Ukrayna'nın en büyük Stalin dönemi toplu mezarlarından birini ortaya çıkardı. Ülkenin güneyinde yer alan Odessa kentindeki 29 mezarda 5 bin ile 8 bin kişinin kalıntıları bulundu.
HAVALİMANI ÇALIŞMALARI SIRASINDA KEŞFEDİLDİ
1930'ların sonlarına ait olduğuna inanılan alan, bir havaalanının planlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan keşif çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.
KİMLİKLERİ BELİRLENEMİYOR
Bununla birlikte Joseph Stalin'in Sovyetler Birliği yönetimi sırasında yüz binlerce Ukraynalının öldüğüne inanılıyor. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün bölgesel şube başkanı Sergiy Gutsalyuk, kurbanların 1930'ların sonlarında Sovyet gizli polis birimi tarafından öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Ancak, herhangi bir kayıt tutulmadığı için kurbanların kimliğinin tespit edilmesinin mümkün olmayacağını aktardı.
ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN BÜYÜK TOPLU MEZARLARDAN BİRİ
Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'ne göre 1938 ve 1941 yılları arasında Odessa'da yaklaşık 8 bin 600 kişi Sovyet gizli polisi tarafından ölüme mahkum edildi. Kurum başlangıçta, bölgede idam edilen insan sayısını tahmin etmenin mümkün olmadığını, ancak yeni keşfin Ukrayna'da şimdiye kadar bulunan en büyük toplu mezarlardan biri gibi göründüğünü açıkladı.
CESET SAYISI ARTABİLİR
Mezarlık alanında çalışan tarihçilerden biri olan Aleksander Babich, Facebook'ta yaptığı açıklamada sitenin bazı bölümlerinde kazılar tamamlanmadığı için halihazırda bulunandan daha fazla ceset bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yakınlardaki bir askeri birliğe ait başka mezarların da olabileceğini sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Ukraynalı tarihçiler, 1930'larda Joseph Stalin'in şiddetli baskısı sırasında yüz binlerce insanın öldürüldüğünü belirterek, Odessa'da ve Ukrayna'nın başka yerlerinde başka toplu mezarların bulunduğunu açıkladı.
BYKİVNİA'DA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILMIŞTI
En büyük toplu mezar alanlarından biri başkent Kiev'in dışındaki bir orman olan Bykivnia'da bulundu. Bazı uzmanlar, bölgeye 200 binden fazla siyasi mahkumun gömülmüş olabileceği söyledi.