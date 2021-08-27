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Ukrayna'da 8 bin kişilik toplu mezar bulundu

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Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odessa kentinde kazı yapan araştırmacılar, 1930 yılların sonlarından kalma bir toplu mezar alanı ortaya çıkardı.

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Ukrayna'da 8 bin kişilik toplu mezar bulundu

Keşfedilen 29 mezarda 5 bin ile 8 bin kişinin kalıntıları bulundu. Ukraynalı tarihçiler, Joseph Stalin'in Sovyetler Birliği liderliği sırasında yüz binlerce kişinin öldüğüne inandıklarını belirterek, kalıntıları bulunan kurbanların kimliklerini tespit etmenin imkansız olduğunu söyledi.

 
  

Araştırmacılar, Ukrayna'nın en büyük Stalin dönemi toplu mezarlarından birini ortaya çıkardı. Ülkenin güneyinde yer alan Odessa kentindeki 29 mezarda 5 bin ile 8 bin kişinin kalıntıları bulundu.

Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız - 2

HAVALİMANI ÇALIŞMALARI SIRASINDA KEŞFEDİLDİ

1930'ların sonlarına ait olduğuna inanılan alan, bir havaalanının planlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan keşif çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız - 3

KİMLİKLERİ BELİRLENEMİYOR

Bununla birlikte Joseph Stalin'in Sovyetler Birliği yönetimi sırasında yüz binlerce Ukraynalının öldüğüne inanılıyor. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün bölgesel şube başkanı Sergiy Gutsalyuk, kurbanların 1930'ların sonlarında Sovyet gizli polis birimi tarafından öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Ancak, herhangi bir kayıt tutulmadığı için kurbanların kimliğinin tespit edilmesinin mümkün olmayacağını aktardı.

Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız - 4

ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN BÜYÜK TOPLU MEZARLARDAN BİRİ

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'ne göre 1938 ve 1941 yılları arasında Odessa'da yaklaşık 8 bin 600 kişi Sovyet gizli polisi tarafından ölüme mahkum edildi. Kurum başlangıçta, bölgede idam edilen insan sayısını tahmin etmenin mümkün olmadığını, ancak yeni keşfin Ukrayna'da şimdiye kadar bulunan en büyük toplu mezarlardan biri gibi göründüğünü açıkladı.

Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız - 5

CESET SAYISI ARTABİLİR

Mezarlık alanında çalışan tarihçilerden biri olan Aleksander Babich, Facebook'ta yaptığı açıklamada  sitenin bazı bölümlerinde kazılar tamamlanmadığı için halihazırda bulunandan daha fazla ceset bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yakınlardaki bir askeri birliğe ait başka mezarların da olabileceğini sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Ukraynalı tarihçiler, 1930'larda Joseph Stalin'in şiddetli baskısı sırasında yüz binlerce insanın öldürüldüğünü belirterek, Odessa'da ve Ukrayna'nın başka yerlerinde başka toplu mezarların bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız - 6

BYKİVNİA'DA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILMIŞTI

En büyük toplu mezar alanlarından biri başkent Kiev'in dışındaki bir orman olan Bykivnia'da bulundu. Bazı uzmanlar, bölgeye 200 binden fazla siyasi mahkumun gömülmüş olabileceği söyledi. 

Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız - 7

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Öte yandan, Batılı hükümetler 1932-1933 yılları arasındaki Stalin dönemindeki bir kıtlık milyonlarca Ukraynalının öldüğünü öne sürdü.  Ukrayna'da bazı tarihçiler, olayın Sovyet lideri tarafından yürütülen bir soykırım eylemi olduğuna inanıyor. Ancak, Rusya iddiaları reddediyor.
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