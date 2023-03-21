Ukrayna'da 11 yaşındaki öğrenci, eğitimine 4 metrekarelik sığınakta devam ediyor

Ukrayna ordusunun geçen yıl tekrar kontrolü sağladığı ve altyapının ağır hasar gördüğü Liman şehrinde yaşayan 11 yaşındaki kız çocuğu Evelin, güvenlik nedeniyle bir yıldır kaldığı sığınakta eğitimine devam ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ağır yıkımların meydana geldiği ve sokaklarda çok az kişinin görüldüğü Liman'da yaşayanlar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Rus hava ve füze saldırılarının sürdüğü şehirde kalan bazı siviller, güvenlik gerekçesiyle evlerin altındaki depolarda kalıyor.

İçme suyu ve doğal gazın olmadığı, elektriğin ise kısmen verildiği, harabeye dönen şehirde sığınaklarda kalanlar, sadece yemek pişirmek için dışarıya çıkıyor.

Rusya ile Ukrayna orduları arasında sıcak çatışmaların sürdüğü Donetsk cephesine yakın olduğu için şehirde sık sık patlama sesleri de duyuluyor.

Annesi ve anneannesi ile yaklaşık 4 metrekarelik sığınakta yaşıyor

Aylar önce şiddetli çatışmalara sahne olan ve birçok binanın yıkıldığı Liman şehrinin merkezinde bulunan bir konutun alt katında sığınak olarak kullanılan alanda aylardır kalan 11 yaşındaki kız çocuğu Evelin, AA muhabirine buradaki yaşamı anlattı.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmeyen Evelin, bazen yaşadığı şehre yönelik saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Evde kalmaktan korktukları için uzun süredir yaklaşık 4 metrekarelik bir alanda yaşadıklarını dile getiren Evelin, "11 yaşındayım. Burada annem ve anneannem ile kalıyoruz. Yaklaşık bir yıldır buradayız." dedi.

Okulda eğitimin devam etmediğini, elektrik olduğu zaman öğretmeninden çevrim içi ders aldığını anlatan Evelin, "Elektrik varsa telefondan ders alıyorum. Sonra kitapta aynı sayfayı buluyorum ve ders çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Üç kişi için sadece iki yatağın bulunduğu dar bir alanda dizlerinin üzerinde ders çalışan Evelin, savaş nedeniyle birçok okul arkadaşının şehirden ayrılarak daha güvenli yerlere gittiğini söyledi.

Evelin, "Okul arkadaşlarımla bir yıldan fazladır görüşemiyorum. Onları özledim. Önce çevrim içi dersler vardı, sonra savaş başladı ve onları bir daha göremedim." dedi.

Kaldığı sokakta kendisinden başka sadece bir kız çocuğunun bulunduğunu belirten Evelin, onunla oynayarak zaman geçirdiğini ifade etti.

Evelin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sığınakta yaşamak mümkün ama zor. Yeter ki barış olsun, biz buna dayanacağız. Evime girmeyi ve barışın olmasını hayal ediyorum."