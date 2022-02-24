Ukayna savaş uçağı Kiev'de düşürüldü

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin ve tanklarının başkent Kiev'in güneyine girdiğini öne sürerken, Kiev’de düşen bir Ukrayna savaş uçağının da fotoğrafı yayınlandı.

Reuters haber ajansı, Ukrayna'daki kurtarma ekiplerinin Kiev bölgesinde düşen Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağının enkazının fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna polisi ve acil durum hizmetleri, daha önce Ukrayna ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğünü ve beş kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ukrayna sınır birliği de, Rus güçlerinin Kiev'de hükümete ait noktalara saldırılar düzenlediğini savundu. Sosyal medyada Rus helikopterlerinin Kiev merkezine yakın Gostomel bölgesinde uçtuğuna dair görüntüler yayınlandı. Rus birliklerin bölgede bir havalimanının kontrolünü ele geçirdiği de iddia edildi.

Haberlerde, Rus Mi-8 ve Ka-52 helikopterlerinin havalimanına saldırdığı belirtildi. Reuters, başkent Kiev'deki Ukrayna Savunma Bakanlığı yakınlarından dumanlar yükseldiğini, Kiev'de patlama seslerinin duyulduğuna dair görgü tanıklarının ifadeleri olduğunu aktardı.