UFO’larla ilgili yeni iddialar kafaları karıştırdı

Dünyanın dört bir yanında yayınlanan "Moment of Contact" isimli belgesel yayına girdiği an gündem oldu. Belgeselde, 1996 yılında uzaylılarla bugüne kadar kurulan 'en yakın temas' ele alındı. Olayın görgü tanıklarının açıklamaları ise dikkat çekti

Amazon ve Apple Tv’de yayına giren “Moment of Contact” isimli belgesel, bugüne kadar UFO’larla ilgili hiç bilinmeyen bir hikayeyi de gün yüzüne çıkardı. Belgeselin yapımcıları, araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, 13 Ocak 1996’da Brezilya’da yaşandığı öne sürülen bir olayı gündeme getirdi.

Kulağa bilimkurgu filmi gibi gelse de, görgü tanıkları ve resmi belgeler, 13 Ocak 1996’da yaşanan inanılmaz bir olayı ortaya çıkardı. Buna göre, ABD Hava Kuvvetleri 13 Ocak günü Brezilya’nın güneydoğusunda bir UFO’yu hedef aldı.

‘İRİ KIRMIZI GÖZLERİ VARDI’

UFO’nun vurulmasından yedi gün sonra 14 ve 16 yaşlarında iki kız kardeş bir arkadaşlarıyla Varginha kentinde dolaşırken, bir duvarın yanında çömelmiş, iri kırmızı gözlü, küçük, korkmuş bir uzaylı gördüklerini belirterek annelerinin yanına koştu.

İki kız kardeş ve arkadaşlarının uzaylılarla ‘en yakın temasa’ geçen kişiler olduğu iddia edildi

Carlos de Sousa adlı bir üniversite profesörünün de tanıklık ettiği olayda Brezilya polisi devreye girerek, en az iki uzaylıyı yakalar ve biri direnmesi nedeniyle öldürülür. İddialara göre, ABD Hava Kuvvetleri uzaylılara ve cesede el koyar bilinmeyen bir yere götürür. Brezilya ordusunun ölüm tehditleriyle saklamaya çalıştığı bu örtbas iddiası ise tam 26 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı.

‘BEYAZ DUMANLAR ÇIKIYORDU’

Profesör Carlos de Sousa UFO’nun vurulma anına tanıklık etmesini belgeselde şöyle anlatıyor; “Bir okul otobüsü büyüklüğündeydi ve altından beyaz dumanlar çıkıyordu. Gökyüzünde sarsılan arızalı bir çamaşır makinesine benziyordu.”

De Souza, UFO’nun vurulmasının ardından hemen kaza yerine koştuğunu alüminyum folyo gibi metal parçalarının tarlaya yayıldığını gördüğünü de söyledi. Metalden bir parça aldığını, elinde buruşturup bıraktıktan sonra orijinal şekline döndüğünü de öne sürdü.

Bugüne kadar hiç bilinmeyen UFO hikayesini konu alan belgesel Apple Tv ve Amazon’da yayında

Profesör, daha sonra Brezilya ordusu ve polislerin devreye girdiğini ve kendisini bölgeden kovduklarını öne sürdü.

‘O DA BİZDEN KORKTU’

1996’da 16 yaşında olan Liliane, James Fox’un yönettiği “Moment of Contact”ta yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bölgede yürüyorduk. Ben öndeydim arkadaşım ve kardeşim biraz arkadaydı. Bir grafiti dikkatimi çekti. Baktım ve yaratığı gördüm. Sıcaktan acı çekiyor gibiydi.”

O sırada 14 yaşında olan Valquíria, “Liliane çığlık attığında baktım ve çok korktum” dedi. Genç kız, “Biz korkuyorduk ama yaratık da korkmuştu. Bizden korktuğunu gördüm. Tanımadığımız bir varlıktı ve korkuyorduk.” dedi.

O sırada 21 yaşında olan Katia, “Gördüklerim karşısında kalakaldım. İlk kez böyle bir şey görmüştüm. Kırmızı gözleri, yağlı cildi vardı. Saçı yoktu. Gözleri bizimkilerden üç kat daha büyüktü.” dedi.

“20 GÜN BOYUNCA KOKUSUNU ALDIM’

“Biz Katoliklerin çocuklarıydık ve bunun bir iblis olabileceğini düşündük. Bu yüzden çok korktuk” dedi Liliane. Küçük kızlar hemen annelerinin yanına koştu. Konuyla ilgili konuşan anne Luzia, 20 gün boyunca kokusunu aldım. Kokusuna dayanamadım. nereden geldiğini bilmiyorum. Burnumu bile alkol ve suyla yıkadım. Ama yine de geçmedi.” dedi.

Katia, kokuyu amonyağa benzetirken annesi, “Hayır, amonyak değildi. Kükürtten daha kötü kokuyordu. Çok garip bir kokuydu” dedi.

Aile hikayelerini o yıllarda basına anlattıklarını ancak kendileriyle alay edildiğini belirtirken, olay 26 yıl sonra ortaya çıktığı için mutlu olduklarını dile getirdi.