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Uçakta cinsel ilişkilerini görenlere para ödeyecekler

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Kanarya Adaları’ndan dönen 22 yaşındaki Bradley Smith ve 20 yaşındaki Antonia Sullivan, uçakta cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkeme, çiftin kamu hizmeti cezasına çarptırılmasına ve tanıklara tazminat ödemesine karar verdi

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Uçakta cinsel ilişkilerini görenlere para ödeyecekler
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Kanarya Adaları’ndaki tatillerinden dönerken, uçakta uygunsuz bir davranış sergiledikleri iddiasıyla gündeme gelen Gallerli çift Bradley Smith (22) ve Antonia Sullivan (20), mahkemelik oldu. Bristol’e dönüş uçuşunda diğer yolcular tarafından cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle şikayet edilen çift, inişin hemen ardından gözaltına alındı.

İngiliz basınına göre, çiftin ‘palto altında cinsel ilişkiye girdikleri’ iddiasıyla kabin ekibine bildirilen olay, uçaktaki çocuklu yolcuları da rahatsız etti. Mahkemede yargıç Lynne Matthews, çiftin kamuya açık alanda uygunsuz davranışta bulunarak diğer yolcuların duygularını hiçe saydığını belirtti.

KENDİLERİNİ GÖRENLERE TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Verilen kararda, Bradley Smith’e 300 saat, Antonia Sullivan’a ise 270 saat “kamu hizmeti cezası” verildi. Ayrıca çift, olaya tanık olan yolculara toplamda 100’er sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gallerli gençlerin bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı bulurken, benzer olaylar için caydırıcı cezaların artırılması gerektiği konuşuluyor.

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