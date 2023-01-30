Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Georgiadis: “Ne zaman Erdoğan’ın bir gece ansızın gelebileceği açıklamalarını duysak gülüyoruz. Eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ile Viper (F-16 Block 70) uçaklarımız Türk Hava Kuvvetleri’ni ezer”

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye’nin son dönemde Yunanistan’a yönelttiği uyarıları değerlendirdi. Yunan medya ağı SKAI’ye konuşan Georgiadis, “Ne zaman Erdoğan’ın bir gece ansızın gelebileceği açıklamalarını duysak gülüyoruz” dedi.

Georgiadis, “Sayın Erdoğan’a şunu demek istiyorum: Eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ile Viper (F-16 Block 70) uçaklarımız Türk Hava Kuvvetleri’ni ezer” dedi.

Sözlerine devam eden Yunan bakan, “Türkiye, Ege’de tam hava üstünlüğüne sahip olduğumuz için merhametimize kalır” diye konuştu.

Yunanistan’ın savaşa girmek istemediğini belirten sağcı siyasetçi, “Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Ancak eski Roma’da söylenen şu söze inanıyoruz: Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Bu yüzden Erdoğan’a, Yunanistan’la uğraşmaması gerektiğini söylüyorum” dedi.

