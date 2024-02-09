Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'

Ünlü Havayolu şirketi bu yılın sonlarına doğru başlayacak uygulamaya dair açıklamalarda bulundu.

Finnair, yolcularının uçuş güvenliğini artırmak amacıyla uçağa binmeden önce tartılacağını duyurdu.

Havayolu şirketinin sözcüsü Kaisa Tikkanen yaptığı açıklamada, bu uygulamanın Helsinki Havalimanı'nda Pazartesi günü başladığını ve şu ana kadar 500'den fazla gönüllü müşterinin tartıya katıldığını belirtti.

Tikkanen, uçağın toplam ağırlığını hesaplamak için yakıt, kayıtlı bagaj ve kargo, uçak içi ikram, su tankları gibi unsurların yanı sıra müşterilerin ağırlığının da dikkate alındığını vurguladı. Bu uygulamanın, yolculukların daha güvenli hale getirilmesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Finnair'in yer hizmetleri müdürü Satu Munnukka ise yolcuların ağırlıklarının sadece tartıyı kullanan kişi tarafından görüleceği konusunda güvence verdi.

Bu adım, havacılık endüstrisindeki güvenlik standartlarını artırmak ve operasyonel verimliliği optimize etmek için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Finnair tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Her uçağın güvenli bir kalkış sağlamak için belirlenmiş bir maksimum ağırlığı vardır ve bu ağırlık aşılamaz. Uçağın kendi ağırlığı ve yakıt ağırlığının yanı sıra kayıtlı bagaj, kargo, uçak içi ikram, su tankları ve tabii ki müşterilerin ağırlığı, Sivil Havacılık Otoritesi tarafından onaylanan ortalama ağırlıklar kullanılarak hesaplanır..."