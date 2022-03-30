Üç gündür alev alev

Ukrayna’nın Rivne şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür devam ediyor.

Rus ordusu tarafından 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlatılan saldırılar devam ediyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Ukrayna'nın Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Koval, "Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.