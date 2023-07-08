Tuz tanesinden küçük çanta, 63 bin Dolara satıldı

Tuz tanesinden bile küçük mikroskobik el çantası 63 bin dolara alıcı buldu. Çanta, alıcısının görebilmesi için dijital ekranlı bir mikroskopla birlikte satıldı

Deniz tuzu tanesinden küçük, iğne deliğinden geçebilecek kadar dar... Yalnızca mikrometre ile ölçülebilen çanta bu hafta düzenlenen bir müzayedede binlerce dolara satılarak görebilenlerin gözünü kamaştırdı.

Dijital müzayede evi Joopiter tarafından 15 bin dolardan satışa sunulan çanta Brooklyn merkezli sanat girişimcisi MSCHF tarafından üretildi.

MSCHF, ürünü "Büyük el çantaları, normal el çantaları ve küçük el çantaları vardır, ancak bu çanta minyatürleştirmede son söz." diyerek tanıttı.

Parlak yeşil çanta, Fransız lüks çanta markası Louis Vuitton'un markasını simgeleyen LV harflerini taşıyor.

MSCHF yaptığı açıklamada, "El çantası gibi bir zamanlar işlevsel olan bir nesne giderek küçüldükçe, nesne statüsü tamamen bir marka göstergesi olana kadar giderek daha soyut hale geliyor" dedi.

Alıcısının çantanın tasarımının keyfini çıkarabilmesi için dijital ekrana sahip bir mikroskopla birlikte satılan çanta açık arttırmada 63.750 dolara satıldı.

"Çakma" ürün için izin alınmadı

Piyasada fiyatı 3.100 ila 4.300 dolara satılan Louis Vuitton'ın OnTheGo adıyla satılan alışveriş çantasının tasarımına benzeyen ürün, fotopolimer reçineden iki foton polimerleşme ile bir çeşit üç boyutlu yazdırma yöntemi kullanılarak üretildi.

MSCHF "çakma" çantayı üretmek için Louis Vuitton'dan izin almadıklarını belirtti.

