Tuvaletteki davetsiz misafiri görünce şoke oldu

Hollywood şehrinde yaşayan John Riddle, iguanayı gördüğü anı "Tuvalete girdim ve Godzilla'yla karşılaştım. Jurassic Park'ta olduğumu zannettim" diye anlattı.
58 yaşındaki adam, tuvaletten çıkıp sakinleşmeye çalıştığını, daha sonra geri giderek havuzunu temizlemek için kullandığı ağla iguanayı tuvaletten çıkardığını söyledi.
Hollywood sakini, iguana için "Hiç memnun görünmüyordu. Bana su sıçratmaya ve tıslamaya başladı" ifadelerini kullandı.
Riddle, iguanayı dışarı attığında hayvanın önce havuza girdiğini, ondan sonra da bahçeden çıkarak uzaklaştığını ifade etti.
Köpeğinin içeri girebilmesi için evin kapısını bir süre açık bıraktığını ve iguananın büyük ihtimalle eve buradan girdiğini belirten Riddle, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.
Ev sahibi, iguananın zarar görmediğini söylerken, "Onunla tekrar karşılaşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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