banner583
banner590
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
16 0
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
393 0
 
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
19 0
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
36 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
381 0
2020’ye sanatla veda
2020’ye sanatla veda
11 0
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
39 0
banner529
banner570

Tüm önlemleri alan çift saç kesimi sonrası covid-19’dan öldü

banner476

Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü

Tüm önlemleri alan çift saç kesimi sonrası covid-19’dan öldü
ABD'de yaşayan ve pandemi başladığından beri koronavirüs önlemlerine eksiksiz uyan Mike ve Carol Bruno çifti, saçlarını kestirmek için kızlarını evinde ziyaret edince Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.
CNN'in haberine göre çift salgın boyunca yakında yaşayan aile üyelerini bile yalnızca video çağrılar üzerinden gördü.
CNN'e konuşan oğulları Joseph Bruno ebeveynlerinin 60 yıldır evli olduğunu ve 10 gün arayla hayatlarını kaybettiklerini söyledi.
Ziyaret Kasım sonunda gerçekleşmişti.
Carol Bruno kızını ziyaret etmeden önce, kuaför salonunda çalışan kızı koronavirüs testi yaptırdı ve negatif sonuç aldı.
Kız ayrıca işten izin alarak 3-4 gün boyunca karantinaya girdi.
Test ve karantinanın ardından aile üyeleri Carol'un kızını ziyaret etmesinin güvenli olduğunu düşündü.
40 dakika süren ziyaret sırasında anne kız, ekstra bir önlem olarak açık bir pencerenin yanında saç kesimi yaptı.
Sonraki gün kız Covid-19 belirtileri göstermeye başladı. Kısa süre sonra annesi ve o sırada onların yanında bulunan Joseph Bruno da hastalandı.
Carol Bruno 25 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, aynı hafta durumunun iyileşmesi üzerine evine gönderildi. İki gün sonra hastaneye dönerek solunum cihazına bağlandı. Ardından kocası da hastalandı.
Mike Bruno saç kesimi sırasında orada değildi fakat 25 Kasım'dan iki hafta sonra hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sonunda Mike da hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandıktan bir gün sonra, eşi Carol Bruno hayatını kaybetti.
Ondan dokuz gün sonra da Mike yaşamını yitirdi. ABC7 kanalına konuşan Bruno, "Babam annemin hayatını kaybettiğini bilmiyordu, bu bize huzur veriyor" dedi ve ekledi:
"30-40 dakika boyunca annem saçını kestirirken yanında durmasam bugün ikisi de bizimle olacaktı."
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.