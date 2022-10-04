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Trump’tan CNN’e 8,8 milyar TL’lik “hakaret” davası

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ABD eski başkanı Donald Trump, kendisine "ırkçı" dediği ve Hitler'le karşılaştırdığı için CNN'e 8,8 milyar TL'lik (475 milyon dolar) iftira ve hakaret davası açtı

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Trump’tan CNN’e 8,8 milyar TL’lik “hakaret” davası

 

 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump (76), ABD merkezli yayın kuruluşu CNN’in gücünü ve etkileşimini, onu siyasi olarak yenmek için kullandığını söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, 2024 yılında tekrar başkanlığa aday olmayı planlayan Trump, “kendisini başkan olarak görmek istemeyen” CNN’in “saldırılarını” hızlandırdığını iddia ediyor.

Adolf Hitler…

“RUS UŞAĞI, İSYANCI, IRKÇI…”

Trump, haber kanalını, Adolf Hitler’le karşılaştırıldığı zamanlar da dahil olmak üzere, yapılan karalamalar ve kendisine söylenen “ırkçı”, “Rus uşağı” ve “isyancı” ifadeleriyle suçluyor.

29 sayfalık şikayet, CNN’nin son aylarda “Trump’a saldırıları” hızlandırdığını iddia ederken “CNN’in davacıya karşı iftira ve caydırma kampanyası, CNN’in davacının 2024’te başkanlığa aday olacağından korktuğu için son aylarda tırmandı” ifadesi yer alıyor.

Ana akım medyaya karşı dava açmaktan gurur duyduğunu söyleyen Trump, başka birçok medya kuruluşuna da “yalan, iftira ve suistimal” nedeniyle dava açacağının sinyallerini verdi.

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