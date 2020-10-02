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Trump ve eşi corona virüse yakalandı

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Trump ve eşi karantina altında.

Trump ve eşi corona virüse yakalandı

 

ABD Başkanı Trump, corona virüse yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Covid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

BEYAZ SARAY'DAN "BAŞKAN'IN SAĞLIĞI İYİ DURUMDA" AÇIKLAMASI

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar" ifadeleri kullanıldı.

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