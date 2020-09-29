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Trump ile Biden ilk canlı yayın tartışması Salı gecesi sabaha karşı

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Trump ile Biden ilk canlı yayın tartışması Salı gecesi sabaha karşı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını Salı gecesi sabaha karşı yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) , ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yapacak.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

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