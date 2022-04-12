Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle ölümcül kasırgaların sayısı ve gücü arttı.

Tropik Megi Kasırgası'nın ülkeyi kasıp kavurmasının ardından Filipinler'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde şimdiye kadar en az 25 kişi öldü.

Kurtarma ekipleri doğu ve güney kıyılarında mahsur kalan insanları kurtarmak için halen mücadele ediyor.

SAATTE 65 KM HIZLA GELDİ

Yerel olarak Agaton olarak bilinen Megi, dün saatte 65 km'ye varan rüzgarlarla takımadalara çarptı. Fırtına ülkenin doğu kıyısını kasıp kavururken,13 binden fazla kişi daha yüksek yerlere kaçtı.

Şiddetli yağmur ve rüzgar elektrik kesintisine neden oldu, evleri ve tarlaları su bastı, köylerde toprak kaymalarına neden oldu.

Yetkililer ve yerel halk tarafından paylaşılan görüntüler, kurtarma ekiplerinin çamurlu bataklıklardan geçerken ve hızlı akan nehirlerde salları kullanarak batık evlerin izole bölgelerine ulaşmaya çalıştıklarını gösterdi.

EN KÖTÜ LEYTE EYALETİ ETKİLENDİ

Baybay kentindeki yetkililer, en kötü etkilenen bölgelerden birinin, bir heyelan altında gömüldükten sonra 22 cesedin bulunduğu Leyte eyaleti olduğunu söyledi.

Bir Leyte sakini AFP'ye yaptığı açıklamada,, "Ağlıyordum çünkü orada ölen insanları tanıyordum ve ayrıca evimizin arkasında dağlar olduğu için de korkuyordum” dedi.

Ulusal afet ajansı ayrıca güneydeki Davao bölgesinde en az üç kişinin öldüğünü doğruladı.

FİLİPİNLERDE ÖLÜMCÜL FELAKETLERİN SAYISI ARTTI

Öte yandan, Megi Kasırgası, Süper Tayfun Rai'nin Aralık ayında ülkenin güneydoğu adalarının çoğunu harap etmesinden yaklaşık dört ay sonra geldi. Süper Tayfun Rai, en az 375 kişiyi öldürmüş ve yaklaşık 500 bin kişiyi etkilemişti.

Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin tropik fırtınalarda daha fazla yoğunluğa ve güce yol açtığını söyledi.

Coğrafyası nedeniyle iklim felaketlerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olarak gösterilen Filipinler, 2006'dan bu yana çok sayıda ölümcül fırtına yaşadı.