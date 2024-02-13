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Trinidad ve Tobago Başbakanı: Karayipler’deki petrol sızıntısı “ulusal acil durum”a yol açtı

Basın toplantısında konuşan Rowley, Tobago bölgesi yakınlarında alabora olan geminin kime ait olduğunuN ve gemiden ne kadar petrol sızdığınıN henüz tespit edilemediğini belirtti.

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Trinidad ve Tobago Başbakanı: Karayipler’deki petrol sızıntısı “ulusal acil durum”a yol açtı
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Petrol sızıntısının, Tobago’daki birçok sahili kirlettiğini kaydeden Rowley, bu olayın ülkede “acil durum”a yol açtığını ifade etti.


Rowley, petrol sızıntısını temizleme çalışmaları ve söz konusu çalışmalar için gerekli fonun tespitinin ancak durum kontrol altına alındıktan sonra mümkün olacağını söyledi.


Olumlu hava şartları nedeniyle olay yerindeki çalışmaların iyi ilerlediğini ifade eden Rowley, birkaç ülkeden bu konuda yardım teklifi aldıklarını aktardı.


Tobago Meclisi Genel Sekreteri Farley Augustine de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dalgıçların, gemideki sızıntıyı kontrol etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.


Yetkililer, dün Cove sanayi bölgesi açıklarında 7 Şubat’ta alabora olan gemiden petrol sızdığını belirtmişti.

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