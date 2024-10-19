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Trajik ölüm

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Üzerine baza düşen kadın, hayatını kaybetti

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Trajik ölüm
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İngiltere’nin kuzeydoğusunda güzellik salonu sahibi olan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Helen Davey, bazanın altına sıkışarak nefessiz kalması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Davey’i bulan kişi, 19 yaşındaki kızı Elizabeth Davey oldu.

Mahkemede verdiği ifadede, “Yukarı çıktım, annemin yatak odasının kapısı sonuna kadar açıktı ve onu sırtüstü yatarken, kafası yatağın altına sıkışmış halde buldum” dedi.

Kızının ifadesine göre, Helen Davey’in bacakları sanki kalkmaya çalışıyormuş gibi bükülmüş durumdaydı.

Elizabeth, “Elimde ne varsa attım ve yatağın üst kısmını annemin kafasından kaldırmaya çalıştım. Yatak artık yavaş kapanmıyordu ve serbest bırakıldığında hızla düşebiliyordu. Yatağı kaldırmak çok zordu ama yeterince kaldırmayı başardım ve ayağımla destekledim. Annemin yüzünün morarmış olduğunu ve boynunda yatak çerçevesinden kaynaklanan belirgin bir iz olduğunu fark ettim” diye ekledi.

Bazalı yataklar, gazlı hidrolik sistemle kaldırılabilen yataklara sahip olup, altındaki depolama alanı sayesinde eşyaların görünmeden saklanmasına imkan tanıyor. Ancak Davey’in yatağında meydana gelen arıza, yatağın aniden kapanmasına ve boynunun yatağın yan paneline sıkışmasına neden oldu.

Adli tıp uzmanı Jeremy Chipperfield, 7 Haziran’daki ölümle ilgili soruşturmayı tamamlayarak, bu ölümcül arızanın “önemli bir endişe kaynağı” olması gerektiğini belirtti. Chipperfield, İngiltere İş Dünyası Bakanı Jonathan Reynolds’a yazdığı mektupta, gaz pistonlu yatak mekanizmalarının arızalarının hayati risk oluşturabileceğini ve bu konuda önlem alınmazsa benzer ölümlerin yaşanabileceğini vurguladı.

2022 yılında Birleşik Krallık’ta, sadece yataklarda boğulma veya nefessiz kalma sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kraliyet Kazaları Önleme Derneği, bu tür kazaların önemine dikkat çekti.

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