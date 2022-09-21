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"Topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız"

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Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan etti.

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"Topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız"

 

Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak. 

Gelen bilgilere göre, Putin'in seferberlik ilanı, ülke halkında paniğe yol açtı. Putin seferberlik ilanıyla gönüllülere Donbas'ta savaşabilmeleri için imkan sağlanacağını da belirtti.

Ülkeden çıkış yapmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçaklarda bilet bulmak zorlaştı. Bunun üzerine uçak bileti fiyatları 5'e katlandı.

Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını ifade etti. 

Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

'Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz. Batı Rusya ve Ukrayna arasında barış istemiyor. Ukrayna kalkını ölüme göndermeye çalıştılar. Batı bize nükleer şantaj yapmaya çalıştı. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil. 

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca ilerleyen zamanlarda silah üretimini artıracaklarını aktardı. 

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