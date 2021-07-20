Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi tehlikeli yükseliş

Japonya’da 1'i Olimpiyat Köyü'nden olmak üzere oyunlarla ilişkili toplam 9 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu dev organizasyonla bağlantılı Covid-19 vakalarındaki artış endişe yarattı

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen itirazlara rağmen Cuma günü başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları’nda salgın bilançosu ağırlaşıyor.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları organizatörlerinden bugün yapılan açıklamada, Olimpiyat Köyü’nde kalan bir sporcu dahil, oyunlarla ilişkili toplam 9 kişinin Covid-19’a yakalandığının tespit edildiği bildirildi. Bugün doğrulanan 9 yeni vaka dev organizasyonla ilişkili enfeksiyonlar toplamını 67’ye çıkardı.

Salgın nedeniyle ertelenmişti

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları uluslararası kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos – 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Tepkilerin odağında

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden dev organizasyonun iptal edilmesi çağrıları yapılırken, sağlık meslek örgütleri seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya’daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Seyircisiz olimpiyat

Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise birçok kez oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında güvenli bir ortamda yapılacağını yinelemişti. Bu kapsamda oyunların Tokyo ayağının kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde de müsabakalara yerel seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50’sini aşmayacak şekilde sınırlı yerel izleyicinin alınacağı kamuoyuna yansısa da, Tokyo ve çevresindeki eyaletlere yönelik seyirci yasağının organizasyonun neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi anlamına geldiği yorumları yapılmıştı.

Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 844 bin 539’a ulaşmış, ölü sayısı da 15 bin 75’e yükselmişti.