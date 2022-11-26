Titanik ile batan saat, 110 yıl sonra satışa çıktı

Titanik, Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülürken neredeyse kayboluyordu. 110 yıl sonra açık artırmaya çıkan saat, 100 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı
İlk seferine çıktıktan sadece beş gün sonra buz dağına çarparak tarihin en büyük kazalarından birine imza atan Titanik, şimdi bir yolcusuyla yeniden gündemde. Titanik’in trajik kaderinden kurtulan altın bir cep saati, geminin batmasından yaklaşık 110 yıl sonra müzayedede 116 bin dolara satıldı.
Posta memuru Oscar Scott Woody’e ait olan saat, kaza yaşandıktan sonra cesedinden çıkarılarak karısına teslim edilmişti.
Woody, gemide 44. doğum gününü kutladıktan hemen sonra diğer posta memurlarıyla birlikte su basan depo odasından mektup çuvallarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.
Saatin, ekranı kırılmış ve hem yelkovanı hem de saniyesi kayıp olmasına rağmen açık artırmaya çıktı. 116 bin dolara satılan saat, Titanik’te bulunan eşyaları satmasıyla tanınan Henry Aldrige & Sons isimli müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. Saatle birlikte; 60.600 dolara birinci sınıf bir menü ve 24.000 dolara süslü bir tatlı tabağı da satıldı.