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Tırnak makasıyla 1500'ü aşkın lastiği patlattı

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Almanya'da tırnak makasıyla 402 aracın lastiklerini patlatan adam 150 bin Euro hasara yol açtı

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Tırnak makasıyla 1500'ü aşkın lastiği patlattı
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Almanya'da tırnak makasıyla 402 aracın lastiklerini patlattığından şüphelenilen bir adam, 24 Aralık'ta yakalandı.
RT'nin aktardığına göre olay, bir görgü tanığının polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Bölgede üç saat boyunca yapılan aramanın ardından 50 yaşındaki adam gözaltına alındı.
Yaşananlarla ilgisi olmadığını öne süren ve adı açıklanmayan adamın üzerinden tırnak makası ve kar maskesi çıktı. Şüphelinin neden böyle bir işe kalkıştığı bilinmiyor.
Saldırıda en az 1500 lastik zarar görürken hasarın 150 bin euroyu (yaklaşık 2 milyon TL) bulduğu tahmin ediliyor. Çoğu aracın 4 lastiğinin de patladığı görüldü.
Bununla birlikte olay, akıllara Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in İspanya'nın Vitoria şehrindeki fabrikasında geçen sene 31 Aralık'ta yaşananları getirdi.
Şirkette 2016-2017 arasında çalışan bir kişi, gece kepçeyle fabrikanın kapısını kırıp içeri girerek yeni araçların bulunduğu bölgede 50'ye yakın minibüs ve panelvana zarar vermişti. Birkaç dakika süren olay, güvenlik görevlisinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sonlanmıştı.
Mercedes-Benz zararının milyonlarca euro olduğunu belirtirken yerel medyanın ulaştığı kaynaklar bunun 2 milyon ila 5 milyon euro (yaklaşık 25 milyon ila 65 milyon TL) arasında olabileceğini açıklamıştı.
 
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