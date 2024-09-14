Tıp dünyasının konuştuğu 'iki defa doğan' bebek

İngiltere'de Luca isimli bebeğinin inanılmaz doğum hikayesi, tıp dünyasında ses getirdi. Annesinin karnından alınan bebek ameliyat edilerek yeniden annesinin karnına yerleştirildi

İngiltere'de 23 yaşındaki Lisa Coffee, karnındaki bebeğinde omurga eğriliğine yol açacak bir sorun olduğunu öğrenince riskli operasyonu kabul etti.

Doktorlar, Lisa'ya bebeğinin hayatını etkileyecek bir doğum sorunu yaşayacağını söyledi.

Uzmanlar, genç kadın 6 aylık hamileyken bebeği karnından çıkartarak omuriliğindeki sorunu gidermek için ameliyata aldı. Bebek daha sonra annesinin karnına yeniden yerleştirildi.

Hamilelik, Luca adı verilen bebeğin dokuz aylık doğumuyla son buldu. Böylece küçük Luca, iki defa doğmuş oldu.

Tıp dünyasında ses getiren çifte doğumun kahramanı Luca bugün bir yaşında. Ameliyata rağmen yürüme güçlüğü çeken bebeğin hareketlerinin geliştirilmesi için yoğun bir fizyoterapi programı uygulanıyor.

Bir dizi omurga ve beyin ameliyatı geçiren Luca, fizik tedavi sayesinde giderek iyiye gidiyor ve daha kolay hareket edebiliyor.