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Tıp dünyası şokta: 107 kiloluk tümör çıktı

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Hindistan'da dünyanın en büyük yumurtalık tümörü başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Tümörün boyutunun yaklaşık 107 kilogram olduğu duyuruldu

Tıp dünyası şokta: 107 kiloluk tümör çıktı

Hindistan’da tıp dünyasını şaşırtan tümör operasyonu gerçekleştirildi. 52 yaşındaki bir kadından dünyanın en büyük yumurtalık tümörü çıkarıldı.

Tümörün yaklaşık 17 taş (yaklaşık 107 kg) büyüklüğünde olduğu ifade edilirken, operasyonun üç saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

“30 YILDIR BÖYLE BİR TÜMÖR GÖRMEDİM”
DHA’nın haberine göre; tümörün hastanın vücut ağırlığının yüzde 45’ini kapsadığı da ifade edildi.

Başkent Delhi’deki Indraprastha Apollo Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta yer alan doktor Arun Prasad, “Meslekte geçirdiğim 30 yıldan fazla süre boyunca hiç böyle bir olaya şahitlik etmemiştim” dedi.

Saatlerce süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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