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Tıp dünyası şaşkın: 5 yaşında anne oldu

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Peru'da doğan Lina Medina iddiaya göre 'erken ergenlik' adı verilen bir hastalık sebebiyle 5 yaşında hamile kaldı

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Tıp dünyası şaşkın: 5 yaşında anne oldu
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23 Eylül 1933'te Peru'da doğan Lina Medina, bir ailenin dokuzuncu çocuğu olarak dünya geldi. İddiaya göre Lina, henüz doğarken bir hastalığa sahipti. Erken ergenlik adı verilen bu hastalık ile bir çocuğun vücudu olması gerekenden daha erken bir şekilde yetişkin insan vücuduna dönüşüyor.
Lina Medina'nın 5 yaşında hamile kalmasına halk şok oldu. Ancak doktorlar için bu durum imkansız değildi. Ergenlik dönemine erken girilmesine neden olan bu hastalık ile Lina Medina için, henüz 8 aylıkken ilk adetini gördüğü Dr. Edmundo Escomel tarafından bir tıp dergisine bildirildi. Diğer taraftan bazı dergiler ise 3 yaşında gördüğünü aktarıyor. Erken ergenlik hastalığı dünyada her 10 bin çocuktan yalnızca birinde görülürken bu da onu kimin hamile bıraktığı sorusunu doğuruyor. Onu hamile bırakan kişinin aynı hastalığa sahip olan bir çocuğun olmadığı hastalığın bulunma ihtimalinden ötürü belli.
Tecavüz olduğu kesin olmakla beraber bu suçu kimin işlediği belirsizliğini koruyor.
Dr. Escomel, babayla ilgili sorulara 'kesin cevaplar veremediğini' ifade etmişti.
 
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