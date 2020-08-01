banner411
banner69
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
27 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
14 0
 
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
36 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
300 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
123 0
banner460

Tik-Tok ABD'de yasaklanıyor

banner476

Tik-Tok ABD'de yasaklanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi. 
Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi. 
Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.
Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.