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The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi

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The Economist dergisi, dünya genelinde Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm sayısının 7 ile 13 milyon arasında olabileceğini tahmin etti.

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi
 Araştırmacılar, geliştirdikleri modelde gerçek bilançonun hesaplanması için 200'den fazla ülke ve bölgeye ait 121 gösterge hakkında veri topladı. Çalışmaya göre resmi rakamlar Covid-19'un gerçek ölü sayısının yarısından biraz daha azını temsil ediyor ve pek çok ülkedeki resmi istatistiklerde ölmeden önce corona virüs testi pozitif çıkmayan kurbanlar hariç tutuluyor. Buna göre, Rusya'da beş kat, Afrika'da ise 14 kat daha fazla ölüm yaşandı. Salgının sert vurduğu Hindistan'da ise sadece bu yıl bir milyonu aşkın can kaybı yaşandı.
 
The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 1

RESMİ OLARAK AÇIKLANAN KÜRESEL ÖLÜ SAYISI 3,4 MİLYON

ABD merkezli The Economist dergisi, dünyadaki Covid-19 ölümlerinin gerçek sayısını hesaplamak için bir model oluşturdu. Uzmanlar, Mayıs 2021 itibariyle, dünya çapında Covid-19 kaynaklı 7,1 ile 12,7 milyon arasında ölüm meydana geldiğini hesapladı. Bu durum ise gerçek ölüm sayısının resmi olarak açıklanan 3,4 milyon ölümden kat kat fazla olduğunu gösteriyor. 

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 2

EVDE GERÇEKLEŞEN VE TEST YAPILAMAYAN ÖLÜMLER RESMİ İSTATİSTİKLERE DAHİL EDİLMİYOR

Economist'in açıkladığı gibi, ülke bazında resmi olarak rapor edilen ölümlerin sayısı gerçek rakamları büyük ölçüde eksik tahmin ediyor. Raporun yazarları, bu durumun ölüm nedenini doğrulamak için test yapılmamasının ve ölümlerin kaydedilmesindeki gecikmenin bir sonucu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda, Hindistan ve Brezilya gibi sağlık sistemlerinin aşırı baskı altında olduğu ülkelerde, evde meydana gelen ölümler de resmi rakamlara dahil edilmedi.  

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 3

Çalışmanın yazarları, "Kayıtlı ölümlerden demografiye, coğrafyaya ve hareketliliğe kadar 121 değişkenle ilgili bilinen verileri kullanarak, sayıların eksik olduğu boşlukları doldurmamızı sağlayan bir korelasyon modeli oluşturduk. Bununla birlikte, belirtilen aynı nedenlerden ötürü, birçok ülke aşırı ölümler için güvenilir rakamlar sağlanamamaktadır” ifadelerini kullandı.

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 4

Ekonomistin kıdemli veri muhabiri Sondre Ulvund Solstad,, “Zorluk, bilinmeyen yerlerdeki ölümleri hesaplarken ortaya çıkıyor. Sadece bir rakam verip, gerçek şu demek istemezsiniz, çünkü ölümlerin tam sayısını bilemezsiniz. Veriler mevcut değil. Yani, yaptığımız ve yapmak için muazzam çaba harcadığımız şey, mümkün olan varyasyonları yakalayan aralıklar sağlamaktı. Her tür gösterge hakkında olabildiğince fazla veri toplamaya çalıştık, böylece en azından bazı veriler eksikse, doldurulabilecek orta düzeyde verilerimiz olurdu” dedi. 

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 5

VERİ EKSİKLİĞİ DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE YAYGIN

Bununla birlikte Solstad,  veri eksikliğinin en çok düşük ve orta gelirli ülkeler için geçerli olduğunu ifade ederek, “Bu yerlerde testler daha az yaygın çünkü pahalı. Ayrıca, bazı ülkelerdeki  hükümetlerin, pandeminin ne kadar kötü olduğunu ortaya çıkaracağı için testlere öncelik vermek istemediğinden şüpheleniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 6

Diğer taraftan, corona virüs ilk olarak 2019 yılında Çin'in Hubei eyaletine bağlı  Wuhan kentinde tespit edildi. Ardından, salgın "zengin dünya" yı taradı ve büyük miktarlarda ölümlere neden oldu. Bu yıl itibariyle ise ABD, AB, Kanada ve İsrail gibi zengin ülkelerde aşılamanın artmasıyla pandeminin merkezi Hindistan ve Latin Amerika’ya kaydı.

The Economist: Pandemi sırasında dünya çapında 7 ile 13 milyon ölüm meydana geldi - 7

Solstad, “Geçen yılın çoğunda, yani  52 haftanın 33'ünde günlük ölüm sayısı arttı. Şu anda gördüğümüz şey ise küresel ölümlerin orantısız düzeyde Hindistan ve Brezilya’da artıyor olması” dedi.

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