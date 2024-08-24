Tesla için orman yok edildi

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Tesla fabrika sahasında genişlemeye gidebilmek için yaklaşık 500 bin ağaç kesildi. Uydu görüntüsü analizi, Almanya'daki fabrikanın inşası sırasında 329 hektar ormanın yok edildiğini gösteriyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu, ABD merkezli elektrikli araç şirketi Tesla’nın Almanya’nın başkenti Berlin’in yakınlarında yaptırılan fabrikası (gigafactory) için 500 bin ağaç kesildiği bildirildi.

Uydu analizlerine göre, Berlin yakınlarında inşa edilen Tesla fabrikasının inşası sırasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi.

Almanya'daki fabrikanın genişletilmesi planı oldukça tartışmalı oldu ve ülke genelinde önemli çevre protestolarına yol açtı. Fabrika aynı zamanda yeşil bir ekonomi geliştirmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar hakkında bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Uydu görüntüleri, mart 2020 ile mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (yani yaklaşık 813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor. Bu, yaklaşık 500 bin ağacın yok edildiği anlamına geliyor.

ALMAN HALKI TESLA'YI İSTEMİYOR

Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri gigafactory'nin planlanan genişlemesine karşı protesto gösterileri düzenliyor. Bir grup, mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.

Temmuz ayında, Tesla fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi planı Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Tesiste uzun süredir dizel yakıt, boya ve alüminyum sızıntıları da dahil olmak üzere onlarca çevre kazası bildirildi.

