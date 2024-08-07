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Tesla Cybertruck, ilk ölümlü kazasını yaptı

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ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka bir Cybertruck, yaptığı kazanın ardından alev aldı. Federal yetkililer, sürücünün çıkan yangında hayatını kaybetmesinin ardından kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Bunun, elektrikli araç için ilk ölümcül kaza olduğuna inanılıyor.

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Tesla Cybertruck, ilk ölümlü kazasını yaptı
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ABD'nin Teksas eyaletinde,  marka Cybertruck otomobil ile ilk ölümlü kaza gerçekleştirildi. Kazanın ardından çıkan şiddetli bir akü yangını, aracın sahibini diri diri yaktı. Bu kazanın, elektrikli aracın kayıtlara geçen ilk ölümcül kazası olduğuna inanılıyor.

Polis raporları, ölümcül olayın pazartesi günü yerel saatle 01:45'te Houston'ın hemen dışında meydana geldiğini gösteriyor.

Eyalet yetkilileri, elektrikli aracın beton bir drenaj kanalına veya menfeze çarptıktan sonra alev aldığını, sahibinin ise küle dönen otomobilde sıkıştığını aktardı.

Ayrıca sürücünün yanıklar nedeniyle ilk başta kimliğinin tespit edilemediği ve aracın VIN numarasının da yangın nedeniyle gizlendiği ve bunun da kimliğin tespit edilmesini engellediği bildirildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de ölümcül kazaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.

Sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesine ve yoldan çıkmasına neyin sebep olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Bu olay, Tesla CEO'su 'ın bir zamanlar "kıyamet geçirmez" olarak övdüğü Cybertruck'taki güvenlik kusurlarına ilişkin çok sayıda kazadan biri olarak kayıtlara geçti.

Cybertruck, 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana en az dört kez geri çağrıldı.

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