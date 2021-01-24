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Televizyon efsanesi yaşama veda etti

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ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti

Televizyon efsanesi yaşama veda etti
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CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı Larry King Live adlı televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
King, 3 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu.
King, kariyeri boyunca başkanlar, dünya liderleri, Hollywood yıldızları, kraliyet ailesi ve spor yıldızlarıyla röportaj yapmıştı.
Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar 'Larry King Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalanmıştı. 87 yaşındaki King'in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde tedavi görüyordu. King'in ölümünün koronavirüs kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
 
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