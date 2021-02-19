Teksas'ta hayat felç oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde soğuk havalar hayatı felç etti. Milyonlarca insan elektriksiz. Şimdiye kadar 20'den fazla insan yaşamını yitirdi. İnsanların yanı sıra hayvanlar da öldü. Binlerce insan marketlere hücum etti, raflar boşaldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, corona virüsün ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Ülkede 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi.Söz konusu ölümlere, yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra, elektriklerin olmaması nedeniyle vatandaşların araç içlerinde ısınmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinin veya evlerde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.Teksas Fort Worth'da 13 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.Ülkede elektrik kesintilerini takip eden "poweroutage.us" sitesi ise Teksas, Louisiana ve Mississippi'de hala 3 milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu açıklarken, Apalaçya ile Pasifik Kuzey Batı bölgelerinde de en az 500 bin kişinin aynı sorunla mücadele ettiği bilgisini paylaştı.Elektrik kesintisinden en fazla etkilenen eyalet Teksas'ta yetkililerin, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan (FEMA) hastane ve bakımevlerinde kullanılmak üzere 60 jeneratör talep ettiği duyuruldu.Eyalette ayrıca elektrik kesintisi ve aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar binden fazla kişinin sığındığı en az 35 sığınma evinin açıldığı belirtildi.Eyaletin güneyindeki sahilde soğuktan kurtarılan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunuyor.Elektrik kesintileri ve gaz borularının patlaması nedeniyle binaların içleri de dondurucu seviyelere düştü. Kurtarılan yüzlerce kaplumbağa koruma altına alındı.ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir barınaktaki maymun, lemur ve kuşlar elektrik kesintisi nedeniyle soğuktan telef oldu.Eyalette 15 Şubat’tan bu yana etkili olan sert kış koşulları nedeniyle elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi."Primarily Primates" adlı barınağın yetkililerinden Brooke Chavez, 70 dönüm arazide 400’den fazla maymuna ev sahipliği yapan barınakta pazartesi sabah saatlerinde elektriğin kesildiğini belirtti.Barınaktaki hayvanları kurtarmak için jeneratör, soba ve battaniye kullandıklarını ifade eden Chavez, barınağın ısısının belli bir düzeye çıkmasının ardından hayvanları San Antonio Hayvanat Bahçesi’ne taşıdıklarını aktardı.Chavez, taşıma işleminin ardından barınağın bulunduğu araziyi taradıklarını söyledi.Birkaç maymun, lemur ve çok sayıda kuşun soğuk nedeniyle telef olduğunu kaydeden Chavez, barınağın bulunduğu alanın karla kaplı olması nedeniyle kaç hayvanın öldüğünü bilmediklerini vurguladı.Eyalet genelinde binlerce insan temel ihtiyaçları almak için marketlere yöneldi. Saatlerce sıra bekleyen insanlar market raflarını boşalttı.