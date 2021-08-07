Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi

Tayland'da Covid kısıtlamaları sebebiyle sokağa çıkma yasakları uygulanınca yerleşim bölgeleri maymun istilasına uğradı. Yiyecek bulmak için Lopburi kentindeki boş sokaklara inen maymun çeteleri arasında kavga çıktı

Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda turistin gidebildiği Tayland sokaklarında maymunlar arasında yiyecek artıkları için kavgalar yaşanıyor.Turistlerin verdiği yiyeceklerden yoksun kalan maymunlar, görgü tanıklarına göre hiç olmadığı kadar çaresiz durumda. Ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle seyahat yasağı ilan edilmişti.Tayland’ın merkezinde Lopburi’deki bir Budist tapınağının önünde yiyecek artıkları için karşı karşıya gelen maymunlar nedeniyle trafik dört dakika boyunca kilitlendi.Kavgaya şahit olan Khun Itiphat isimli bir kişidedi.Yetkililer sokaklardaki maymunları kontrol altına almak için çalışma başlattı.Veteriner Supakarn Kaewchot, konu hakkındadedi.