Tayland turistlerin attığı çöpleri sahibine iade ediyor

Tayland Khao Yai Milli Parkı'nda turistlerin çevreyi kirletmesine artık tahammül edemeyen yetkililer benzersiz bir karar aldı.

Çevre kirliliği dünyanın en büyük problemlerinden biri. Birçok ülkede bu konuda çalışmalar yapılıyor. Hatta bazı ülkelerde yere çöp atmanın hukuki yaptırımları bile var. Ancak ne yazık ki çoğu ülkede bu kurallara uyulmuyor. Tayland, kalabalık nüfusu ve yoğun turist ziyaretleriyle, dünyada plastik ve çevre kirliliğinin en fazla olduğu ülkelerden biri. Tayland’ın en eski milli parkı olan Khao Yai Milli Parkı’nda da ne yazık ki yerlere çöp atılıyor. Bu nedenle parkın yetkilileri yere çöp atanlara karşı yeni bir uygulama başlatıyor. Yetkililer, yere atılan çöpleri sahiplerine iade edecek. Detaylara birlikte bakalım.

Hayvanları ve güzel manzarasıyla ünlü Khao Yai Milli Parkı, Tayland’ın başkenti Bangkok’un kuzeydoğusunda yer alıyor. Park her gün binlerce turisti ağırlıyor. Ancak turistlerden bazıları çevre kirliliğine karşı duyarlı değil

Bu nedenle de parkta çevre kirliliği oldukça fazla. Neredeyse her yerde çöpler bulunuyor. 2 bin kilometrekare alana yayılan ve yürüyüş yapanların en sevdiği yerlerden biri olan parkta yere çöp atanlar için yeni uygulama başlatılıyor

Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa, Khao Yai Milli Parkı’ndaki yetkililerin turistlerin çöplerini onlara geri göndermeye başlayacaklarını bildirdi

Öte yandan yere çöp atanlara hapis ve para cezası da verilecek. Tayland Çevre Bakanı Facebook hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları yazdı;



İade edilmek üzere hazırlanıp ve bir kolinin içinde toplanan çöplerin fotoğrafını paylaşan Bakan Silpa-archa; “Çöpünüz size geri gönderilecek. Parkta çöp bırakmak suçtur. Yeni Normal seyahati bilinçli bir şekilde yapmak için davranışları değiştirelim. Temiz tutun, çevreyi koruyun çünkü bundan sonra kesinlikle yasal işlem yapacağız.” dedi. Bakan ayrıca insanlara ‘çöp atmanın 5 yıla kadar hapis cezasının yanında ağır para cezalarının uygulanmasına neden olabileceğini de hatırlattı.

Bakanın paylaştığı fotoğrafta boş plastik şişeleri, teneke kutular, cips poşetleri görülüyor. Ayrıca kolide “Bunları Khao Yai Milli Parkı’nda unuttunuz” notu yazan bir kağıt da bulunuyor

Parka giriş yaparken ziyaretçilerin adresi de alınacak. Çöp atan kişiler park bekçileri tarafından belirlenecek ve adresleri polisle paylaşılacak. Böylece çöp atanların poliste kaydı da yapılacak



Park yetkilileri bırakılan çöplerin hayvanlar için de tehlikeli olabileceğini çünkü hayvanların bunları yemeye çalışabileceğini ifade etti.