Tarihin En Yıkıcı Doğal Afetlerinden Biri Fotoğraflarla Florida’daki Ian Kasırgası

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde, özellikle batı kıyılarında etkili olan Ian Kasırgası doğa ve insanlık üzerinde ağır tahribata neden olan afetlerin son örneği.

Florid'da yaşayan binlerce insan kasırga sebebiyle büyük ölçüde zarar gördü. İki milyondan fazla hane ve iş yeri, halen elektrik alamıyor. Altyapı hizmetlerinin sürdürülmesinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca şu ana dek bölgede en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Florida’daki “Fort Myres” şehrinden kategori 4 şiddetiyle ana karaya doğru ilerleyen Ian Kasırgası, karaya doğru en yüksek hızda gelen kasırgalardan biri olarak tarihe geçti! Florida Valisi, Fort Myres’taki yıkımı için, “neredeyse tarif edilemez” ifadelerini kullandı! Öte yandan kasırga tehlikesi tam olarak geçmiş değil. Uzmanlar, kasırganın Florida’dan iç kesimlerine doğru ilerlemesini bekliyor. Bu nedenle Florida’ya komşu olan bazı bölgelerde şimdiden “olağanüstü hal” ilan edildi. Detaylara birlikte bakalım…

İlk önce Küba’da etkili olan Ian Kasırgası, 185 kilometre hızla ABD’nin Florida eyaletine doğru hareket etti

Zaman zaman 250 kilometrelik hızlara ulaşan Ian Kasırgası, geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günlerinde Florida’yı vurdu! Uzmanlar, Ian’ın bölgede bugüne kadar meydana gelen en şiddetli doğal afetlerden birisi olduğunu ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada “Ian Kasırgası, Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabilir.” ifadelerini kullandı…

Kasırga sebebiyle bölgedeki altyapı hizmetlerinde aksaklıklar yaşanıyor

Öte yandan binlerce ev ve araç kasırga sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Özellikle kasırganın karaya ulaştığı, sahil kesimindeki yapıların pek çoğu ciddi zarar gördü. Bazı bölgelerde sokaklar, yıkılmış evlerin ve çatıların kalıntıları ile dolu. Bununla birlikte kasırganın vurduğu pek çok bölgede elektrik ve internet hatlarında da sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca insanın elektrik ve internet erişimi kesilmiş durumda.

Kasırga, dev dalgalara ve şiddetli su baskınlarına neden oldu

Florida eyaletinin sahil bölgelerinde kasırganın sebep olduğu su baskınları etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Mahsur kalan insanlar için havadan ve karadan kurtarma çalışmaları başlatıldı…

Bölge tarihindeki en korkunç doğal afetlerden biri olan Ian Kasırgası’nın neden olduğu tahribat gün doğumu ile birlikte net bir şekilde ortaya çıktı! İşte fotoğraflarla Ian Kasırgası’nın sebep olduğu korkunç yıkım…

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