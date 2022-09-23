Tarihin akışını değiştirecek iddia

Adolf Hitler'i, Almanya'dan Güney Amerika'ya taşıdığı iddia edilen Nazi denizaltısının enkazı Arjantin kıyılarında ortaya çıktı

Arjantin kıyılarında keşfedilen batık bir denizaltının, Adolf Hitler’in Güney Amerika’ya kaçmasına yardım eden “gizli bir Nazi aracı” olduğu iddia edildi.

80 metre uzunluğundaki enkaz, Arjantin’in merkezindeki bir liman olan Quequen yakınlarında Missing Link grubunun üyeleri tarafından keşfedildi.

Mirror’da yer alan habere göre, devletin görevlendirdiği dalgıçlar enkazı ziyaret etti ve ilk görüntülerini yayınladı.

30 metre derinlikte olan enkaz için yapılan keşif çalışmaları altı gün sürdü ve 43 kişilik bir ekip tarafından tamamlandı.

TARİHÇİLER İDDİALAR KABUL ETMEDİ

Missing Link grubunun lideri 66 yaşındaki Abel Basti, Hitler’in İkinci Dünya Savaşı’ndan sağ kurtulup Arjantin’e kaçtığına inanıyor ve bunun üzerine yazdığı kitapları da var. Bulunan enkazın da iddialarına kanıt olduğunu düşünüyor.

Ancak tarihçiler onun iddialarını kabul etmiyorlar ve kendi grup üyelerinden bazıları da iddiaları yüzünden ondan uzaklaştı.

Abel Basti…

Hitler’in intihar etmek yerine 1945’te Arjantin’e geldiğini söyleyen Basti, denizaltının da sonrasında patlayıcılarla yok edildiğini iddia ediyor.

İngiltere’deki Kingston Üniversitesi’nde kıdemli bir tarih öğretim görevlisi olan Steven Woodbridge de, denizaltı keşfinin “çok ilgi çekici” olduğunu ve “tarihsel olarak önemli” olabileceğini söyledi ancak “Hitler’in firar ettiği iddiaları tamamen saçmalık ama sürekli tekrarlanıyor” diyerek iddiaları kabul etmedi.



