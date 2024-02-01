Tarihi cami yok oldu

İsrail, Gazze'deki 14 asırlık Büyük Ömer Camii'ni yerle bir etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarında Gazze kentindeki 14 yüzyıllık tarihe sahip olan Gazze Ulu Camii'ni yıktı.Hem Memlük hem de Osmanlı döneminin mimari özelliklerine sahip 'Büyük Ömer Camii' diğer bir adıyla 'Gazze Ulu Camii' Filistin genelinde 3. büyük cami olma özelliğini taşıyor.İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 9 yayınevi ve kütüphaneyi yerle bir etti; 21 kültür merkezi, 3 sanat ve yapım stüdyosu ile Eski Şehir bölgesinde cami, kilise ve müzeler dahil 20 tarihi yapıyı kısmen veya tamamen yıktı.