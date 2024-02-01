banner913
banner932
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
10 0
“Ani ölümler araştırılmalı”
“Ani ölümler araştırılmalı”
13 0
 
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
34 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
21 0
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
48 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
27 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
51 0
banner1012
banner985

Tarihi cami yok oldu

İsrail, Gazze'deki 14 asırlık Büyük Ömer Camii'ni yerle bir etti

banner974
Tarihi cami yok oldu
banner971
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarında Gazze kentindeki 14 yüzyıllık tarihe sahip olan Gazze Ulu Camii'ni yıktı.
Hem Memlük hem de Osmanlı döneminin mimari özelliklerine sahip 'Büyük Ömer Camii' diğer bir adıyla 'Gazze Ulu Camii' Filistin genelinde 3. büyük cami olma özelliğini taşıyor.
İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 9 yayınevi ve kütüphaneyi yerle bir etti; 21 kültür merkezi, 3 sanat ve yapım stüdyosu ile Eski Şehir bölgesinde cami, kilise ve müzeler dahil 20 tarihi yapıyı kısmen veya tamamen yıktı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.